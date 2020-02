Kölliker verpasst Playoffs mit Bomo

Doch das ist nicht das, was Trainer und Team wollten. Auch mit der Legende an der Bande verpasste Bomo das Playoff. Der 66-jährige Kölliker trainierte bereits Deutschland, Biel, die SCL Tigers, die U-20-Auswahl des Verbandes, war Assistent der Schweizer Nationalmannschaft. Der langjährige Rekord-Internationale wurde für seine Verdienste in die Hall of Fame aufgenommen.

Kölliker nimmt kein Blatt vor den Mund: «Wir haben unsere Ziele nicht erreicht.» Die Gründe ortet der Seeländer in der fehlenden Routine und der mangelnden Abgeklärtheit. Captain Andrea Schranz ergänzt: «Wir zogen im Januar einen Hänger ein und hatten leider auch davor zu wenig Punkte gesammelt. Weil die Liga extrem ausgeglichen war, hätte jede von uns mehr leisten müssen, damit es gereicht hätte.»

So blieb der Exploit gegen Meister Lugano (4:2) wirkungslos. Gegen die direkten Konkurrenten Reinach und Neuenburg resultierten von 24 möglichen Punkten nur deren 2. Für Goalie Saskia Maurer ist klar: «Wir hätten mit etwas mehr Effizienz und Torgefahr durchaus die eine oder andere Partie gewinnen können, aber uns fehlte ab und zu auch das Glück.»

Harte Serie erwartet

Gegen Weinfelden geht es für die Oberländerinnen nun darum, die NLA-Zugehörigkeit zu wahren. «Unser neues Ziel heisst: nicht absteigen», betont Laura Zimmermann. Die 16-jährige Stürmerin und U-18-Internationale macht sich auf eine harte Serie gefasst. «Es wird nicht mehr so einfach wie in der Qualifikation.» 8:3, 11:1, 4:0 und nun 4:2 haben die Thunerinnen diese Saison die Thurgauerinnen bezwungen.

«Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Entscheidend ist, dass wir als Team auftreten, dann kommt es gut», sagt Zimmermann. Captain Schranz ergänzt: «Wichtig ist auch, dass wir mental bereit sind. Wir dürfen uns nicht von den Emotionen leiten lassen, sondern müssen uns auf das Spiel konzentrieren und die taktischen Anweisungen des Trainers befolgen.»