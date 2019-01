Die Parzelle Nummer 656 am Alten Oberländerweg in Längenschachen ist wie gezeichnet. Die Aussicht auf den Thunersee und die Berge ist atemberaubend. Und sie ist unverbaubar. Bereits Mitte der 80er-Jahre wollte eine Baugesellschaft auf dem Grundstück eine Überbauung realisieren. Als es nicht so recht vorwärtsgehen wollte, nahmen zwei Mitglieder der Gesellschaft das Heft in die Hand.