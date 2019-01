Seit wann in Steffisburg an der Verbesserung der Sport- und Mehrzweckinfrastruktur gearbeitet wird, lässt sich kaum mehr genau festmachen. Klar ist: Die aktuelle Planung, in der zuletzt das Stimmvolk Ende 2017 einen Meilenstein setzte, basiert auf dem Konzept «Freianlagen und Sporthallen» aus dem Jahr 2014.