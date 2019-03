Knabe von Auto angefahren

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Einmündung der Strättligen- in die Gwattstrasse (links).

(Bild: Google Street View)

Im Bereich des Fussgängerstreifens an der Verzweigung Strättligenstrasse/Gwattstrasse in Thun ist es am Dienstag, kurz vor 17.45 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei ein Knabe von einem in Richtung Einigen fahrenden Auto erfasst worden.