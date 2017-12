Kiesabbau beschäftigte die Gemüter

Bereits beim Betreten des Versammlungslokals konnte erahnt werden, dass eine spannungsgeladene Gemeindeversammlung bevorstand. Es waren nämlich viel mehr Stühle bereitgestellt worden als üblich. Die Vermutung bestätigte sich: Nicht weniger als 88 Stimmberechtigte (39 Prozent) waren am Mittwochabend im Schulhaus Zwieselberg erschienen. Es war das Traktandum betreffend Genehmigung der Überbauungsordnung «Kiesabbau und Auffüllung Allmid» mit Änderung des Zonenplans, das den Rekordaufmarsch bewirkte.

Wird wieder rekultiviert

Die Arge Allmid Zwieselberg, bestehend aus der Vigier Beton Berner Oberland, Wimmis und der Frutiger AG, Thun, plant auf der Allmid einen neuen Standort für den Abbau von Kies und die ­Wiederauffüllung mit unverschmutztem Aushubmaterial. «Mit den vorgesehenen jährlichen Abbau- und Auffüllmengen kann die Grube innert 30 Jahren vollständig abgebaut, aufgefüllt und rekultiviert und die temporär gerodeten Flächen wieder aufgeforstet werden», sagte Planer Daniel Oberholzer von CSD Ingenieure, Bern, bei der Vorstellung des Projekts.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei erfolgt, und im Endzustand werde die Ursprungstopografie mit Fruchtfolgeflächen für die landwirtschaftliche Folgenutzung wiederhergestellt. So einfach das tönt, das Geschäft führte zu fast zwei Dutzend Wortmeldungen.

Zahlreiche Bedenken

Im Fokus standen etwa Mehrverkehr durch Lastwagen, Lärmimmissionen und die mit der Vigier vom Gemeinderat ausgehandelte Entschädigung. Christoph Künzi, Unternehmensleiter Vigier Beton Berner Oberland, wusste die Fragen kompetent zu beantworten und Bedenken zum Teil zu zerstreuen. «Der Gemeinderat steht einstimmig hinter dem Projekt», sagte Gemeindepräsident Ulrich Zurbuchen (SVP) nach der Diskussion. Dafür stark machte sich auch das ehemalige Gemeindeoberhaupt Jürg Iseli. Mit 54 Ja, 25 Nein und 8 Enthaltungen wurde dem Antrag des Gemeinderats zugestimmt.

Neue Behördenmitglieder

Die übrigen Geschäfte wurden durchgewinkt. Anstelle des nach sechsjähriger Tätigkeit zurücktretenden Vize-Gemeindepräsidenten Ludwig Cebulla tritt die bisherige Gemeinderätin Ursula Kiener (parteilos). Neu in den Rat wurde die ebenfalls parteilose Physiotherapeutin Claudia Stiller (41) in stiller Wahl gewählt. Der Sozialdiakon und Jugendarbeiter Marcel Moser (44) ersetzt in der Schulkommission Sonja Studer, die per Ende Juli demissioniert hat.

Das Budget 2018 sieht bei einem Ertrag von 1,388 Millionen Franken bei unveränderter Steueranlage von 1,85 Einheiten im Gesamthaushalt einen Aufwandüberschuss von 9190 Franken vor. An Investitionen sind 202'000 Franken geplant. Mit 120'000 Franken entfällt der grösste Brocken auf den Ersatz der Heizungen im Gemeindehaus. Das Eigenkapital beträgt aktuell 579'000 Franken.

Genehmigt wurden ein neues Organisationsreglement und ein neues Personalreglement sowie einer Reorganisation des Begräbniswesens zugestimmt. Zwei Kreditabrechnungen mit Kreditunterschreitungen wurden ebenfalls genehmigt.

Schliesslich würdigte der Gemeindepräsident den Schwinger Marco Iseli, welcher einen kantonalen Kranz errungen hatte.

(Thuner Tagblatt)