Was sich bereits bei der Einvernahme der zwei Beschuldigten und von drei Zeugen am Mittwoch herauskristallisiert hatte, bestätigte sich am Donnerstag. Entgegen den Aussagen des angeblich verunfallten Mannes kann es den Sprengunfall bei einem Tunnelbau im Sommer 2014 gar nicht gegeben haben. Dies erhärtete am Donnerstag die Befragung des am Mittwoch nicht erschienenen Zeugen.