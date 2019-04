Keine Auffahrt Richtung Spiez in einer Nacht

Momentan sind beim A6-Anschluss Thun-Süd Belagsarbeiten im Gang. Sie erfolgen vor allem nachts. In der Nacht auf heute wurde der Belag im Kreisel auf der Ostseite des Anschlusses eingebaut (Seite Thun). Alle Fahrbeziehungen bleiben möglich, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mit. Aktuell wird beim Anschluss Thun-Süd in mehreren Etappen der neue Deckbelag eingebaut. Der Verkehr wird über die verschiedenen Bypässe um den Kreisel herumgeführt. Es stehen Verkehrsdienstmitarbeiter im Einsatz.