Jene Aussage belegte Patric Vaudan, Mitglied der Geschäftsleitung, dann auch gleich mit Zahlen. Die Bilanzsumme – vergangenes Jahr knackte sie erstmals die 4-Milliarden-Grenze – stieg im Geschäftsjahr 2018 um 3,6 Prozent auf 4,278 Milliarden Franken an. «Solides Wachstum», wie Vaudan sagte, konnte auch bei den Kundengeldern generiert werden. Sie wurden um 4,9 Prozent auf 3,333 Milliarden Franken gesteigert. «Die Ausleihungen sind noch mehr gewachsen als im Vorjahr, nämlich um 4,7 Prozent auf 3,716 Milliarden Franken», sagte Vaudan. Ihren Reingewinn konnte die Bank um ein Prozent auf 9,81 Millionen Franken steigern. Zudem konnte sie rund 1600 Neukunden gewinnen.

Filiale Dürrenast erhält ein neues Gesicht

Seit letztem November herrscht auf der prominenten Baustelle rund um die Liegenschaft Falken im Bälliz reger Betrieb: Nebst einer modernisierten AEK-Filiale entstehen hier auch ein Gastrobetrieb, Geschäftslokalitäten, Büros sowie 13 Wohnungen. Doch nicht nur dort investiert die AEK Bank 1826 in ihre Liegenschaften: Auch die Filiale Dürrenast erhält im laufenden Jahr ein neues Gesicht. «Gegen das Baugesuch gab es keine Einsprachen, was uns sehr freut», sagte Peter Scheidegger, Leiter Immobilien. Spätestens im kommenden Monat sollen die Bauarbeiten aufgenommen werden. Im Gebäude entstehen zusätzlich zur Bankfiliale vier Wohnungen. «Deren Grundriss wird aktuell noch optimiert», sagte Scheidegger. Die Warmwasseraufbereitung soll via Solarpanels erfolgen.

Eine Neuerung gab es auch in der Firmenorganisation: Ein Controlling-Bereich wurde eingeführt. Dieser analysiert Zahlenmaterial und soll daraus Trends ablesen, etwa bezüglich Kundenverhalten. «Was die IT angeht, gibt es in der Bankenwelt noch Optimierungsbedarf», sagte Markus Gosteli, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Was das laufende Jahr betraf, gab Cajetan Maeder sich bedeckt: «Wachstum ist geplant, aber wir stapeln lieber tief.»