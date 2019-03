Kantonsgeld auch für Bio-Angebote

Konkret gespart wird beispielsweise beim Bio-Laden. Ebenfalls nicht mehr subventioniert wird der Zusatzzertifikatslehrgang «Biologisches und biodynamisches Gärtnern», den die GSH als einzige Berufsschule der Schweiz anbietet. Der Stiftungsrat der Gartenbauschule hat darauf reagiert. Er will die Bio-Ausbildung mittels Sponsoren retten. Und auch im Kantonsparlament ist die Schule wieder ein Thema. Der Grüne Bruno Vanoni hat einen Vorstoss eingereicht. Er befürchtet, dass alles, was mit Bio zu tun hat, vom Kanton nicht unterstützt wird. Er fragt den Regierungsrat, ob er genügend unternehme, um den biologischen Gartenbau respektive die Aus- und Weiterbildung von Bio-Gärtnern zu unterstützen.

Bio-Laden nicht im Vertrag

«Die neu verhandelten Beiträge liegen immer noch höher als die Vergleichskosten an der Gartenbauschule Oeschberg», schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort. Im Leistungsvertrag seien neben den Inhalten zum biologischen Gärtnern, die in der Bildungsverordnung festgehalten sind, zusätzlich Lektionen für Freikurse für Bio-Dynamik vorgesehen. So werde den aussergewöhnlichen Bildungsinhalten der Gartenbauschule Hünibach mit der biologisch-dynamischen Ausrichtung Rechnung getragen. «Die Führung eines Bio-Ladens gehört nicht zum Bildungsauftrag», schreibt der Regierungsrat jedoch weiter. Dieser werde denn auch nicht mehr über den Leistungsvertrag subventioniert.

Generell sei festzuhalten, dass der biologische Gemüsebau im Kanton Bern durchaus aktiv gefördert werde. «Die Gemüsegärtner EFZ sind in der Bildungsverordnung zum Berufsfeld Landwirtschaft 1 abgebildet und haben einen Schwerpunkt Biolandbau», schreibt der Regierungsrat. Die Gärtnerausbildung an der Gartenbauschule Hünibach richte sich dagegen nach der eidgenössischen Bildungsverordnung. Es werde in den zwei Fachrichtungen Zierpflanzen sowie Garten- und Landschaftsbau unterrichtet. Die Bildungsverordnung kenne hier keine Spezialisierung auf biologischen Gartenbau. Abschliessend kommt der Regierungsrat zum Schluss: «Die speziellen Verhältnisse an der Gartenbauschule Hünibach werden in der Bemessung des Beitrages berücksichtigt.»