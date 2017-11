Kampf dem Plastik via Smartphone

So funktioniert die App

Die Clean-Ocean-App bietet eine Plattform, auf der man sich für sogenannte Clean-ups verabreden kann. Das sind Aktionen, an denen Leute zusammenkommen, um zum Beispiel an einem Strand Müll einzusammeln.



Aber auch User, die in einem Binnenland wie der Schweiz leben, können ein Clean-up organisieren: Sammeln sie den Müll in den Bergen oder an Flüssen und Seen ein, gelangt dieser gar nicht erst ins Meer.



Die App enthält auch Tipps, wie man im Alltag Plastikabfall vermeiden kann und eine Funktion zur Markierung von ­Orten, wo Müll liegt.



Laut Till Klammer belaufen sich die Entwicklungskosten bisher auf ungefähr 50'000 Franken. Die Hälfte möchte er der Firma Afca, die die App programmiert hat, bezahlen. Dazu läuft derzeit ein







Crowdfunding. Unabhängig vom Erfolg steht die App ab der ersten Dezemberhälfte zum Download für iOS- und Android-Geräte bereit.