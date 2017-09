Käser singen und jodeln

Im Thuner Expo-Areal erklingen am nächsten Sonntag gepflegte Jodellieder und heimelige Jutze. Das Chäser-Chörli Oberland lädt zum 8. Schweizerischen Chäser-Chörli-Treffen ein, an welchem alle sechs bestehenden Formationen teilnehmen. Neben der Pflege des Kulturgutes liegen den Mitgliedern der Zusammenhalt der Chöre und die Kameradschaft am Herzen.

Wie Stadtpräsident Raphael Lanz in der Festschrift festhält, bestehen zwischen Käse und Musik einige Parallelen. «In der Musik gibt es fast so viele Geschmacksrichtungen wie beim Käse. Bei beidem braucht es viel Sorgfalt und Pflege, damit ein gutes Resultat entsteht», lässt sich der Stapi vernehmen. Lanz wird, wie auch Nationalrat Albert Rösti, den Anlass mit einer Kurzan­sprache beehren.

Das Chäser-Chörli Oberland ist 1994 aus Mitgliedern des damaligen Oberländischen Käservereins entstanden. Die Idee stiess auf grosses Interesse, und der Initiant Hans Stucki aus Thun konnte bei der ersten Zusammenkunft in Wattenwil eine Jodlerin und 20 Sänger begrüssen. Heute zählt der Chor zwei Jodlerinnen sowie 23 Jodler und wird von Rolf Kummer geleitet.

Vom Gründungschor wurde 1996 in Spiez auch das Schweizerische Chäser-Chörli-Treffen ins Leben gerufen, welches seither alle drei Jahre von einem der sechs Chöre durchgeführt wird. Die Ober­länder Formation tritt bei verschiedenen Anlässen wie Unterhaltungsabenden, Geburtstagen oder in Kirchen auf. Ein Höhepunkt ist jeweils die Teilnahme am Käsefest in Thun.

Vielseitige Darbietungen

Auf dem Programm des Anlasses stehen viele bekannte Melodien verschiedener Komponisten. So werden unter anderem «’s Plange» von Therese Aeberhard-Häusler oder «E gschänkte Tag» von Adolf Stähli vorgetragen. Der Chœur de la Confrèrie du Gruyère tritt mit den Joseph Bovet-Liedern «Galé Gringe» oder ­«Méli Mélo» auf.

Andere Chöre ­wollen das Publikum mit Natur­jutzen erfreuen. Dazwischen unterhält das Duo Fritz und Ruedi die Gäste mit Alphornklängen, und das Käser-Schwyzerörgeliquartett Shaker schmückt den Anlass mit lüpfigen Melodien aus. Durchs Programm führt ­Vreni Blesi.

Der Anlass im Thuner Expo-Areal vom 24. September beginnt um 8.30 Uhr. Die teilnehmenden Formationen: Chœur de la Confrèrie du Gruyere, Emmentaler Chäserchor, Käserchor Seeland und Bucheggberg, St. Galler Käserchörli, Wiggertaler Käserchörli, Chäserchörli Oberland. (Thuner Tagblatt)