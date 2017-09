Kadettenkader im Tanzfieber

Lebhaftes Gewusel vor der Tanzschule Dance Vision in Steffisburg. 70 Kadettinnen und Kadetten sind mit Velo oder Töffli zur Bernstras­se 85 gedüst, um es in der letz­ten der zwölf Trainingseinhei­ten mit dem Paartanz aufzunehmen.

Mancher Erwachsene fühlt sich in die Zeit eigener Tanzkur­se zurückversetzt, als sich das ­Tanzen mit Anfassen noch so befremdlich wie spannend an­fühlte. Während die jungen Mädchen ihre Sneakers abstreifen und feminine Tanzschuhe in Silber, Rot oder gar Gold anziehen, stehen die Jungen teils abwartend am Rand und beobachten das Treiben vermeintlich reserviert.

Wer mit wem tanzt, wurde schon in den Anfängen der Ka­dettenzeit festgelegt. Ob diese frühe Wahl jetzt allen behagt, ist schwer auszumachen. Hoch konzentriert und für die Altersklasse Jahrgang 2002/2003 erstaunlich brav beziehen die Jugendlichen ihre Position erst einzeln im Tanzsaal. Einige junge Frauen zwirbeln noch schnell ihre lange Haartracht zum Rossschwanz, und los gehts ohne Aufwärmen von 0 auf 100: Tanzlehrer Hansueli Jost demonstriert den Salsaschritt: «Vier-fünf-sechs – eins-zwei-drei – nicht zu grosse Schritte machen und aus der Hüfte tanzen.»

Während die Mäd­chen schon geschmeidig den karibischen Grundschritt beherrschen, tun sich die Jungen da etwas schwerer. Wohin mit den Händen? Ein Kadett steckt sie beherzt in die Hosentasche. Hansueli Jost und seine Frau Monika zeigen nun gekonnt als Tanzpaar, wie das Zusammenspiel aussehen sollte. «Der Herr legt die Hand unter den Arm der Partnerin, nicht auf die Schulter!», korrigiert der Profi. Tapfer absolvieren die 35 Paare nun die Salsa zu heissen Rhythmen aus den Lautsprechern. Von der Karibik geht es nun tänzerisch nach Österreich mit dem Wiener Walzer.

Leichtfüssig erläutert der Tanzlehrer den Unterschied zwischen einem Wiener Walzer und dem langsamen Walzer, der um 1920 in England entstand und auch Englishwaltz genannt wird. Den Blick auf die eigenen Füsse können sich manche im Saal kaum verkneifen angesichts der Herausforderung im ¾-Takt. Und dass die Herren die Damen beim Tanz führen sollten, bleibt ihnen scheinbar in diesem Kurs verborgen.

«Beim Discofox tanzt man nicht auf der Stelle! Nach dem Tipp nach hinten bitte wieder zusammenfinden und in der Drehung bleiben.» Gar nicht so einfach, Schritt, Drehung, Haltung und Takt auf die Reihe zu bekommen. Den richtigen Schwung bei diesem beliebten Schwof zum Herzschlagrhythmus müssen einige Paare noch herausfinden. Andere haben den Bogen schon raus. Zehn Minuten Pause – und schwups teilt sich die Menge wie das Rote Meer – in Männlein und Weiblein. So still es eben noch war, so lebhaft schnattert es jetzt aus allen Ecken.

Die beim Tanz konzentrierten Gesichter entspannen sich. «Ja, klar macht das Spass!», versichert eine Teilnehmerin auf die Frage, wie ihr der Kurs gefällt. Alle fiebern dem Kadettenball vom 26. September ab 15.30 Uhr in der Halle 1 auf dem Expo-Gelände entgegen. Dann kommen Salsa, Cha-Cha-Cha, Wiener Walzer und Englishwaltz sowie Discofox zum Einsatz, wenn Hansueli Jost den Abend mit dem Einmarsch der Kadetten als Moderator eröffnet.

Um 19 Uhr erscheinen Fulehung, Tell und der Schwyzerma. Ein Zillertaler Ländler und eine Polonaise runden den Ball tänzerisch ab. Ab 21.30 Uhr heisst es Partytime für die Jugendlichen, wobei wohl der Wiener Walzer eher vernachlässigt wird . . . (Thuner Tagblatt)