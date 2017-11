Kabinenbauer geht nach Flums

«Mit einem dürftigen Brief hat die Gangloff Cabins AG uns informiert, dass sie ihren Betrieb nach Flums verlegen wird», sagte Seftigens Gemeindepräsident Urs Indermühle auf Anfrage. Er bestätigte damit Recherchen dieser Zeitung, wonach die Firma ihre Türen in Seftigen schliessen wird. Er könne den Entscheid «noch nicht» verstehen, denn man sehe immer wieder Lastwagen, die fertige Kabinen vom Firmensitz in der Pfandersmatt 157 abtransportieren würden.

Angestellte nach Flums?

«Ein Gespräch mit CEO Markus Frauchiger ist leider bisher nicht zustande gekommen.» Es tue ihm sehr leid für die Angestellten und Lehrlinge, die ihre Arbeit beziehungsweise den Ausbildungsplatz verlören, sagte Indermühle weiter. Frauchiger machte auch auf Anfrage keine Angaben und verwies auf Thomas Spiegelberg vom Verwaltungsrat der BMF Group AG aus Flums, die die Gangloff Cabins AG 2014 übernommen hatte (vgl. Kasten).

Dieser bestätigte die Verlegung der Firma nach Flums. «Wir bauen dort für eine Serienproduktion von Seilbahnkabinen aus.» Der Umzug werde im Frühling stattfinden. Betroffen seien zwischen 10 und 20 Personen, die zurzeit in Seftigen angestellt sind. Man befinde sich in Verhandlungen, um ihnen eine neue Arbeitsstelle ­bieten zu können. «Alle können in Flums weiterbeschäftigt werden.» Die Distanz von Seftigen nach Flums beträgt 233 Kilometer, per Zug drei Stunden.

Eine gut unterrichtete Quelle hingegen packte über die Hintergründe der Firmenverlegung ins Sarganserland aus. Die BMF diktiere eine Preispolitik, die ein rentables Arbeiten verunmögliche. Viele Mitarbeiter hätten das sinkende Schiff bereits verlassen, auch der letzte Konstrukteur sei gegangen. Von den ursprünglich 36 Mitarbeitern seien noch knapp 30 an Bord, darunter auch die Schlosserlehrlinge. BMF-Verwaltungsrat Thomas Spiegelberg nahm zu diesen Vorwürfen nicht Stellung. (Berner Oberländer)