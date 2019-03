Jugendfilmpreis für Thuner Sekundarschüler

«Es war ein besonderer Moment, als unser Film genannt wurde und wir auf die Bühne gehen konnten», sagt Alain Schüpbach aus Thun, wenn er sich an die Preisverleihung an den 43. Schweizer Jugendfilmtagen kürzlich in Zürich erinnert. Er erhielt dort zusammen mit Axel Handrick und Lars Stalder den Publikumspreis für ihren Film «Die Rigatonis» zugesprochen.