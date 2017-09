«Jetzt ist Zeit gekommen, aufzuhören»

«Ich wollte nicht einen Rekord aufstellen, sondern einfach Spass haben», sagt Walter Furrer. Seit rekordverdächtigen 46 Jahren fungiert der ehemalige Primarlehrer schon als Kadetten- und Armbrustschützenkorpsleiter, muss aber seine Position als Armbrustschützenleiter aufgrund seines Alters und der zunehmenden gesundheitlichen Probleme nach diesem Ausschiesset aufgeben. Seine Aufgabe übernimmt ­Michael Schluchter, bisheriger Leiter Kleinkaliberschiessen.

«Ich hatte viel Zeit, mich damit abzufinden – und jetzt ist der richtige Moment gekommen, um Platz zu machen. Es hat sich alles so entwickelt, dass ich meine Position nun locker abgeben kann», freut sich Walter Furrer nun.

Die Ausschiesset-Anlässe der nächsten Jahre würden aber nicht ganz ohne ihn auskommen müssen. «Ich werde bestimmt wieder dabei sein. Allerdings werde ich nicht mehr so früh aufstehen», sagt er und schmunzelt. Er werde auch aushelfen, wenn Not am Mann sei. «Ich möchte aber nicht halbherzig aufhören und immer wieder meine Finger im Spiel haben. Ich hinterlasse zwar eine Lücke, bin aber überzeugt, dass Michael Schluchter diese ohne Probleme füllen kann.»

Positive Veränderungen

Walter Furrers Karriere im Kadettenkorps begann klassisch: Mit zehn Jahren trat er dem Korps bei – was damals für alle Jungen aus dem Progyschulhaus obligatorisch war – und absolvierte die fünf Kadettenjahre. «Nach dem Lehrerseminar verschlug es mich sofort wieder nach Thun, und 1971 wurde ich angefragt, ob ich einen Kollegen als Kadettenleiter vertreten könnte», sagt Walter Furrer. «Ich fühlte mich von Anfang an wohl in dieser Funktion, weil ich ja nur die Seite gewechselt hatte. Irgendwie blieb ich dann bei den Kadetten hängen.» Für die nächsten 29 Jahre übernahm der Thuner die fünfte Kompanie der Kadetten und erlebte in dieser Zeit viele Veränderungen im Korps.

«Als 1972 der Beitritt für Schüler der Progymatte fakultativ wurde, gingen die Zahlen der Mitglieder natürlich stark zurück. Vor allem aus diesem Grund wurde das Kadettenkorps 1979 auch für Mädchen zugänglich», erzählt Furrer. «Bei den älteren Leuten gab es damals ziemlich viel Aufruhr deswegen. Und die Jungen mussten sich gegen die ehrgeizigen Mädchen, die lange auf diesen Moment warten mussten, durchsetzen. Ich möchte aber behaupten, dass das den Betrieb überhaupt nicht gestört, sondern im Gegenteil ihm gut getan hat.»

Trotzdem zog es ihn 2000 zu den Armbrustschützen. «Im Personal dieses Korps gab es eine Vakanz. Mir wurde gesagt: ‹Du wirst auch nicht jünger, interessierst du dich für die Position?›, und ich habe zugesagt», sagt Furrer, der schon als Kadett Armbrust geschossen hat. Nach 17 Jahren ist jetzt aber Schluss. «Ich hätte gerne weitergemacht und bin traurig, weil mit dem Rücktritt ein grosser Abschnitt meines Lebens abgeschlossen ist», gesteht Walter Furrer. «Am meisten werden mir meine Kollegen und die Kinder fehlen, doch der Moment, das Amt abzugeben, ist der richtige.»

