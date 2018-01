Ja zu Kredit für Gärtli

Das Lauenenplätzli soll attraktiver werden: Das ist das Ansinnen des Gemeinderats. Heute ist der kleine Park bei der Einmündung des Lauenenwegs in die Burgstrasse rundum von Strassen umgeben. Geplant ist nun ein neuer Park, der bis an den Chratzbach reicht – dafür wird der von der Burgstrasse her gesehen rechte Arm des Lauenenwegs aufgehoben.

Indem die Arbeiten zeitgleich mit jenen des Kantons zur Verbreiterung des Lauitorstutzes ausgeführt werden, will der Gemeinderat Synergien nutzen. Dem Parlament beantragte er einen Kredit über 400'000 Franken.

«Stehen in der Pflicht»

«Was fällt euch ein, an diesem Plätzli herumzudoktern?», habe er nach dem Bericht in dieser Zeitung zum Thema mehrfach zu hören bekommen, sagte Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP). Und er betonte: «Wir machen es nicht freiwillig.»

Wegen des Bauprojekts des Kantons bestehe Anpassungsbedarf beim Plätzli. Und: «Wir stehen in der Pflicht, aufgrund einer Vereinbarung zwischen Stadt, VCS und IGT gewisse Parkplätze aufzuheben – auch diejenigen um das Plätzli herum.» Ohne gestalterische Vorkehrungen würden die Parkplätze künftig wild genutzt.

Im Stadtrat hatte Hädener leichtes Spiel: Unisono lobten die Parteien das Vorhaben. Für die zuständige Sachkommission erklärte Franz Schori (SP): «Es ist ein gutes Projekt, das im richtigen Moment und im richtigen Mass kommt.»

Einziger «Kritikpunkt»: Thomas Hiltpold (Grüne) bestand als Anwohner augenzwinkernd darauf, dass es sich nicht um ein Plätzli, sondern um das «Louenegärtli» handle. Der Rat stimmte dem Kredit einstimmig zu.

Auf die nächste Sitzung verschoben wurden die Interpellationen «betreffend Verkehrssituation in Thun» und «Wie weiter mit dem Fachausschuss Bau- und Aussenraumgestaltung?». (mik)