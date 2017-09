Ist die Dinett Holding AG am Ende?

«Baut die Dinett Holding AG nur ein grosses Luftschloss?»: So titelte diese Zeitung vor mehr als zwei Jahren. Damals befand sich die Firma mit Sitz in Gunten bereits einmal in finanzieller Schieflage. Die Konkursrichterin hatte über eine Überschuldungsanzeige der Revisionsstelle zu befinden. Zudem schossen ehe­malige Mitarbeiter und Gläubiger aus allen Rohren.

In die Bredouille war die Firma gekommen, nachdem die Hausbank, die AEK Thun 1826, ihre Kredite in Höhe von 20 Millionen Franken ge­kündigt hatte. Nachdem die Dinett-Verantwortlichen versprochen hatten, unter anderem durch den Verkauf einer exklusiven Liegenschaft in Oberhofen sowie des CIS-Sportcenters in Solothurn für flüssige Mittel zu sorgen, erneuerte die AEK die Kredite. Die Richterin wies nicht zuletzt aufgrund dieses Schrittes die Anzeige ab – jedoch mit Vorbehalten (wir berichteten).

Zeichen stehen auf Sturm

Jetzt ist die Dinett Holding AG wieder am gleichen Punkt. Im aktuellen Thuner Amtsanzeiger ist eine vorläufige Konkurs­anzeige publiziert. Darin steht, dass der Konkurs am 14. Juli 2017 über die Firma eröffnet worden ist. Da das Konkursamt Oberland weitere Abklärungen benötigt, um die Verfahrensart bestimmen zu können, hat das Konkursamt es bei einer vor­läufigen Konkursanzeige be­lassen. Vor einigen Wochen fand zudem am Regionalgericht Oberland in Thun in dieser Causa eine Verhandlung statt. Der Richter fällte das Urteil schliesslich vor verschlossenen Türen. Der Fall wurde anschliessend ans Obergericht weitergezogen.

Dass die Zeichen bei der Dinett Holding AG definitiv auf Sturm stehen, beweist der Konkurs der Diesoil Engineering AG, einer der zahlreichen Tochterfirmen (vgl. Kasten), im letzten Mai. Die Firma befindet sich gemäss Handelsregister unter­dessen in Liquidation. Eine Anfrage, wie sich die finanzielle ­Situation präsentiert, liess Verwaltungsratspräsident Antoine Bonvin gestern unbeantwortet. Die Website befindet sich aktuell «in der Umbauphase».

Projekte teilweise realisiert

Die ursprüngliche Idee der Dinett-Verantwortlichen war, aus Plastik Heizöl herzustellen. Der Gewinn sollte in Bauprojekte investiert werden. Ins Stocken geriet das Unterfangen, als sich Laurent Helfrich, die treibende Kraft hinter der Dinett Holding AG, mit den Erfindern der Technologie überwarf. Plötzlich fehlte es am Geld für die Bauprojekte (vgl. Kasten). Die Parzellen lagen daraufhin jahrelang brach – teilweise trotz gültigen Baubewilligungen.

Unterdessen sind in Gunten und Kandersteg zwei grössere Vorhaben teilweise realisiert. Der Verwaltungsrat der Rivierabau AG gibt sich ob der jüngsten Ereignisse aber trotzdem zu­geknöpft. So wollte er sich weder zur finanziellen Lage der Firma noch zum Stand der Bauprojekte äussern. Die Rivierabau-Gesellschaften seien erleichtert, «klarer zu wissen, wie es weitergeht», teilten die Verantwortlichen schriftlich mit. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung ­würden zudem «aktiv mit dem Konkursverwalter zusammenarbeiten». (Berner Zeitung)