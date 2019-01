Einige setzten es sich auch zum Ziel, in ihrem 15-minütigen Vortrag ein selbst erarbeitetes Produkt zu präsentieren. Bambusfahrrad, Sport-App oder Reiseführer – die Schüler zeigten sich auch in diesem Jahr von ihrer kreativsten Seite und sorgten für so manches erstaunte Lächeln oder stolze Nicken.

Selbst gebautes Instrument

Das tat auch Emanuel Krauer. Er präsentierte den Anwesenden seine selbst gebaute Jenbe. Diese hatte der musikbegeisterte junge Mann während der vergangenen Monate selbst hergestellt und erzählte von seinen Erfahrungen. Er berichtete vom 100 Kilogramm schweren Ahornbaum-Stammstück aus dem Diemtigtal, das er mit Motorsäge und Hobel zu einer Jenbe geformt und danach viel Zeit damit verbracht hatte, den entstandenen Holzkörper komplett auszuhöhlen.

«Die Aus­höhlung war wegen des harten Holzes sehr schwierig», sagte Emanuel Krauer bei seiner Präsentation. Fertiggestellt worden war die westafrikanische Jenbe aus ausschliesslich Schweizer Materialien mit einer Ziegenhaut, die der 17-Jährige professionell auf den Holzkörper gespannt hatte.

Emanuel Krauer präsentiert seine selbst gebaute Jenbe (links) im Vergleich mit einem westafrikanischen Instrument (rechts). Foto: Damaris Oesch

Anhand einer kurzen musikalischen Einlage zeigte der langjährige Perkussionist die klanglichen Unterschiede zwischen seiner selbst gebauten und einer originalen, aus Mahagoniholz gefertigten Jenbe auf. «Meine Jenbe tönt viel dumpfer», demonstrierte er. Das liege an dem geringeren Resonanzvolumen des Instruments.

Das afrikanische Modell sei viel kompletter ausgehöhlt worden – dafür fehlte Emanuel Krauer im Rahmen seiner Maturaarbeit die Zeit. Trotzdem sei es für den Referenten selbst spannend gewesen, zu sehen, was mit Handarbeit alles möglich sei. «Ich als Laie konnte mir eine Jenbe bauen», freute er sich.

Diese Freude teilte er mit allen anderen 209 Primanerinnen und Primanern, die in den vergangenen Tagen ihre Maturaarbeiten präsentierten und damit final abschlossen. Grosse Nervosität und Erleichterung trafen sich auf den Gängen der beiden Schulstandorte Schadau und Seefeld. Die Erleichterung gewann.