2018 stiegen die Steuersätze in Wichtrach (+0,1) und Amsoldingen (+0,11). Für das neue Jahr sind ebenfalls zwei Veränderungen zu verzeichnen – allerdings solche mit positiven Auswirkung auf die Portemonnaies der Steuerpflichtigen. In Unterlangenegg sinkt der Gemeindesteuersatz um ein, in Oppligen sogar um zwei Zehntel. In Oppligen reagierte der Gemeinderat auf Vorwürfe, er budgetiere zu pessimistisch.

Er nahm sich diese Voten zu Herzen, senkte den Steuersatz um zwei Zehntel und nimmt ein Defizit von 76000 Franken in Kauf. Oppligen rangiert nun auf der Steuerrangliste mit Heimberg auf dem zweiten Rang (Vorjahr: Rang 11). Auch Unterlangenegg wird in diesem Jahr wohl rote Zahlen schreiben (knapp 200000 Franken), rutscht dank einer Steuersenkung um ein Zehntel in der Rangliste vom 22 auf den 15. Rang.

Uebeschi wieder am Schluss

Die steuerlich günstigste Gemeinde ist nach wie vor Jaberg, gefolgt von Heimberg und Aufsteiger Oppligen. Uetendorf ist wie im Vorjahr auf Platz 3. Keine Änderung gibt es am unteren Ende der Rangliste: Am meisten Gemeindesteuern bezahlt man weiterhin in Uebeschi, gefolgt von Burgistein, Oberlangenegg und Wattenwil. (mi)