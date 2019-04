In der Traube werden wieder Gäste bewirtet

Vor dem Engagement in der Traube war das neue Pächterpaar bis im März etwas mehr als vier Jahre im Restaurant Gambrinus in Wangen an der Aare tätig. «Weil der Eigentümer den Gasthof verkauften wollte, haben wir etwas Neues gesucht», erläutert Moser. In Bleiken ist er fündig geworden. Noch sind die beiden in der Anlaufphase: «Unser Team ist noch nicht vollständig», sagt Rüegsegger. Sie hofft auf Teilzeitmitarbeitende, welche die beiden unterstützen werden.

Viele Wirtewechsel

Das Restaurant Traube war seit vergangenem Sommer geschlossen und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Das damalige Pächterpaar Sonja und Beat Steiner hatte aus familiären Gründen nach zwei Jahren gekündet. Sie waren die dritten Pächter innerhalb weniger Jahre.

Nachdem mit Christa Graf 2011 die letzte Graf-Generation nach sechs Jahren wirten die Traube verliess, wurden die Abstände zwischen den Wirtewechseln immer kürzer. Dies führte dazu, dass der ehemalige Eigentümer Ueli Graf die Liegenschaft im vergangenen Jahr verkaufte. «Der neue Besitzer ist ein Einheimischer aus Bleiken», sagt Rolf Moser. Und fügt an: «Er möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen.»

Die neuen Pächter setzen auf täglich wechselnde Mittagsmenüs – und dies erst noch mit einem tollen Panoramablick.