«Im Zentrum steht der Mensch»

Seine ersten Erfahrungen mit psychisch kranken Menschen machte Dieter Hofer in der Klinik Waldau in Bern. Dort absolvierte er als Medizinstudent im Jahr 1976 während vier Wochen ein Praktikum. Schlafsäle mit zwei Dutzend Betten, Menschen ohne Tagesstruktur oder Beschäftigung, hohe Mauern, die die Klinik von der Aussenwelt abschirmten. «Doch genau zu dieser Zeit besann sich der Kanton Bern auf einen anderen Umgang mit psychisch Kranken», sagt Dieter Hofer in seinem Büro im Spital Thun, Haus D, zweiter Stock.