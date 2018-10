Im Einsatz für die Kinder

Ein Bett bei Mama, ein Bett bei Papa. Nach der Trennung der Eltern leben viele Kinder in dieser Situation, auch das Grosskind von Suzanne Gaede. «Für eine Achtjährige ist es schwierig, in zwei Milieus zu leben. Ich wollte ihr dabei helfen.» Das tat die 67-jährige Gaede – und schrieb das Buch «Karolim». Darin erzählt sie die Geschichte eines Scheidungskindes, das es schafft, trotz der Trennung der Eltern glücklich zu sein.

Die Autorin

Bevor Gaede das Kinderbuch im Mai dieses Jahres publizierte, hatte sie bereits eine andere Geschichte aufgeschrieben: ihre eigene. Von ihrer Autobiografie liess sie aber nur wenige Exemplare drucken, exklusiv für die engsten Familienmitglieder.

Zu lesen erhalten diese den Werdegang einer Frau, die, aufgewachsen in Zürich, sich in Paris und Warschau zur Opernsängerin ausbilden liess. Anfang der 80er-Jahre flüchtete sie vor den politischen Unruhen in Polen mit ihrer kleinen Tochter nach Thun, wo ihre Eltern wohnten.

In Thun unterrichtete Suzanne Gaede Gesang an der Berntorschule und gründete 1985 den Kinderchor Thuner Spatzen. «Der Chor war mein ‹Lieblingskind›, wir hatten Auftritte in Warschau und Riga, im Victoria-Jungfrau waren wir Dauergäste.»

Das Projekt endete abrupt, als 1995 «ein grosses familiäres Drama» Gaede zwang, «alle beruflichen Aktivitäten und Träume für immer aufzugeben». Mit den zwei jüngsten ihrer mittlerweile drei Töchter wanderte sie aus ins Burgund.

Die Weltenbummlerin

Vor 4 Jahren löste Gaede auch diesen Anker. Seither reist sie um die Welt, allein, lässt sich dort nieder, wo es ihr gefällt. In Asien und Südamerika etwa, in diesem Jahr in Afrika, bald im Iran.

Im Moment aber weilt sie in Bern bei ihrer Tochter, um sich auf eine neue Mission vorzubereiten: «Ich schrieb das Buch mit dem Anliegen, Scheidungskindern zu helfen. Diese Botschaft will ich nun an den Ort bringen, wo sie hingehört. Und zwar zu den Kindern.» Gaede organisierte darum Lesungen in Kinderbuchhandlungen in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Der Auftakt ihrer Lesereise passiert in Thun – am gleichen Ort, wo sie vor 23 Jahren zum letzten Mal probte mit ihren «Spatzen». «Der Kreis schliesst sich», freut sich Gaede. Und hofft, dass sie einige der damaligen «Spatzen» trifft, «am liebsten mit ihren Kindern».

27. Oktober, 17 Uhr, Markuskirche, Thun: Suzanne Gaede liest aus ihrem Buch. Freier Eintritt. (Thuner Tagblatt)