«Iiisatz Giele! Iiiisatz!»

Treu immer dabei: Miklós Horváth. Er war 1956 als junger Mann beim Ungarnaufstand in die Schweiz geflüchtet und hatte als emsiger Dreher bei der Firma Bieri Pumpenbau in Münsingen sofort Arbeit gefunden. 40 Jahre fehlte er am Arbeitsplatz keine Stunde (!), fleissig und pflichtbewusst.

Und vermutlich verpasste er in all den Jahren auch kaum ein Heimspiel des FC Thun, sein «Iiisatz Giele!» ist legendär. Generationen von Junioren ist er bekannt, immer einen flotten Spruch auf den Lippen, immer ein Lächeln im Gesicht, immer mit einem Trost, wenn eine Partie unglücklich verloren ging. Er sah den Aufstieg des 2.-Liga-Clubs in die Champions League – ein Märchen in einem Fanleben.

Er lächelte nachsichtig in sich hinein, wenn plötzlich viele, auch Thuner Politprominenz, den Schal seines Clubs trugen und sich im Erfolg mitsonnten. «Gäu, so isch Läbe, ou, ou, ou...»

Miklós war ein Mensch mit einem grossen Herz. Sein Lachen füllte die Hauptgasse, als diese noch Leben bedeutete und nicht nur Nachtleben. Die Bewohner kannten sich, man führte über die Gasse einen Schwatz mit dem Nachbarn vis à vis, half sich aus, eine grosse Familie – und Miklós Horváth mittendrin.

Galt es einen Marktstand aufzustellen oder rasch ein paar Stühle am Aarequai vom Tau zu trocknen, Miklós packte sofort an. Zeit hatte er: Die Ehe mit «Vreneli», einer lustigen Steffisburgerin mit roten Wangen wie eine Babuschka, blieb leider kinderlos. Seine Familie war die Hauptgasse und der FC Thun. Mächtig war sein Stolz, als er 1988 den Schweizer Pass erhielt. In seinem Herzen nahm aber Ungarn stets einen grossen Platz ein. Nach dem Mauerfall konnte er seine alte Heimat mehrfach bereisen, Györ, an der Donau.

Wo Miklós war, schien die Sonne, aber auch die Grosszügigkeit. Manchem in Not steckte er eine Note zu, kochte ein wunderbares Gulasch und hörte sich die Sorgen an. Seine Verwandten aus Ungarn, die ihn in Thun besuchten, verliessen die Stadt mit Grosspackungen von Schokolade. Er selbst lebte hier äusserst bescheiden, finanzierte aber Nichten in Ungarn Wohneigentum.