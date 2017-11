«Ihr seid wohl alle zufrieden»

«Danke, dass ihr heute Abend so brav wart», beendete der Gemeindepräsident Andreas Wittwer die Gemeindeversammlung in Homberg. Er sei froh, dass es in Homberg nicht zu hitzigen Diskussionen kam wie letztens in Oberhofen. In der Tat waren die 39 Bürgerinnen und Bürger des kleinen Dorfs in allem einverstanden mit dem Rat.

Defizitäres Budget

Dass das Budget 2018 mit einem Aufwandüberschuss von 43'000 Franken abschliesst, nahmen die Anwesenden mit einem Nicken zur Kenntnis. Die Finanzverwalterin Myrtha Berger erläuterte dem Souverän die einzelnen Posten der Budgetrechnung. Verglichen mit dem Vorjahr erwarte man so vor allem einen Mehraufwand in der allgemeinen Verwaltung. Dies sei zum Grossteil auf den erhöhten Personalaufwand und diverse Arbeiten an der Mehrzweckhalle zurückzuführen.

Myrtha Berger präsentierte am Freitagabend im Restaurant Kreuz auch noch den Finanzplan für die kommenden fünf Jahre. «Wir gehen ab nächstem Jahr von einem Aufwandüberschuss aus», sagte sie. Die Gemeinde habe aber hohe Reserven zur Verfügung, deshalb sei das noch kein grosses Problem. «Wir sind mittelfristig gut unterwegs», blieb die Finanzverwalterin positiv. Die Steueranlage bleibt in Homberg unverändert bei 1,89 Ein­heiten.

Den grössten Teil der rund 90-minütigen Versammlung nahmen diverse Wahlen in Anspruch – und die damit verbundenen Dankesreden und Glückwünsche. Es gab keinerlei Diskussionen oder Gegenvorschläge. Als Ersatz für die Gemeinderätin und Präsidentin der Schulkommission, Madlen Stähli, die mitten in der Amtsperiode zurückgetreten ist, bestimmte die Gemeinde Stephan Kaderli. Der Bieneninspektor und Familienvater wird die Gemeinde somit neu in der Schulkommission vertreten und das Bildungsressort leiten.

Stähli übergab ihrem 34-jährigen Nachfolger symbolisch einen Holzstab und ermutigte ihn für seine kommende Aufgabe. Neben dieser Neuwahl wurden die Gemeinderäte Adrian Dähler und Christian Reusser sowie der Gemeindepräsident Andreas Wittwer für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Beat Schmocker wurde wieder in die Schulkommission linke Zulg gewählt.

Neues Reglement

Der Gemeinderat hat ein neues Organisationsreglement erarbeitet, da das bisherige laut dem Präsidenten veraltet war. Angepasst wurden wenige grundlegende Punkte. Die grösste Veränderung betrifft die Finanzkompetenz des Gemeinderats: Er darf nun selbst einmalige Ausgaben bis zu 60'000 Franken beschliessen und muss erst ab einem Kredit über 100'000 Franken die Gemeindeversammlung zurate ziehen.

Vorher lagen diese Werte bei 40 000 respektive 60'000 Franken. Auch diesen Antrag winkten die 39 Homberger diskussionslos durch. Genauso verfuhren sie mit der Aufhebung des Gebührentarifs für die Feuerungskontrolle. «Mehr können wir euch nicht mehr bieten», sagte Andreas Wittwer anschliessend an die Geschäfte. «Eine solche Gemeindeversammlung ist für alle angenehm», meinte er zu seinen schweigsamen Mitbürgern und mutmasste: «Ihr seid wohl alle zufrieden.»

(Thuner Tagblatt)