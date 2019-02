Wie kamen Sie auf die Idee, sich selbstständig zu machen? Da ich bereits über mehrere Jahre in der notfallpsychologischen Betreuung im Careteam des Kantons Bern tätig bin, habe ich gemerkt, dass die Verbindung zwischen den Betroffenen und dem Fachpersonal manchmal sehr schwierig ist. Mir ist aufgefallen, dass hier eine Brücke fehlt. Psychosoziale Nothilfe geht auf eine rasche psychologische Stabilisierung aus. Der Psychiater geht jedoch schliesslich aufs Ganze. Die Zwischenphase, die ich vorhin bereits erwähnt habe, bleibt leer, und diese Leere oder Hilflosigkeit möchte ich gerne ausfüllen helfen.

Was war die Schwierigkeit, sich selbstständig zu machen? Diese Art einer Plattform gibt es so noch nicht. Ich habe schon früh bemerkt, dass ältere Menschen sehr gerne den «Geschichtenerzählern» zuhören und sich auch gerne etwas vorlesen lassen. So gerne sie auch zuhören, so gerne brauchen und möchten sie jemanden, der ihnen zuhört und bei dem sie erzählen können. Es besteht ein grosses Anliegen, dass nicht nur ältere Menschen erzählen wollen, wie es ihnen geht und was sie vielleicht auch gerade bedrückt. Auch junge Menschen haben es diesbezüglich in der heutigen Zeit nicht leicht, jemanden zu finden, der ihnen wirklich zuhört. Meist fehlt ihnen auch die Zeit, da sie mit sich und den Medien oder Handys beschäftigt sind. So bemerken sie nicht, wenn jemand – sei es ein Kollege oder eine Kollegin – Unterstützung oder Hilfe braucht. Meist merken sie zu spät, dass sie eigentlich nur ein bisschen hätten hinhören sollen. Gerade diese Feststellung und diese Bedürfnisse stellen eine Herausforderung dar, die mich zur Plattform bewegte.

Welche Ausbildungen haben Sie, und was unterscheidet Sie vom Psychotherapeuten? Vor 10 Jahren habe ich die Ausbildung in der psychologischen Nothilfe im Careteam des Kantons Bern abgeschlossen und bin seither nebenamtlich in diesem Team tätig. Parallel dazu habe ich die Ausbildung zum dipl. Psychologischen Patienten-Coach besucht und abgeschlossen und anschliessend den Studiengang Theologie erfolgreich absolviert. Diese Bausteine im Bereich der psychosozialen Unterstützung setzen für mich die Grundlage für ein neutrales und intensives Zuhören. Ein Unterschied zum Psychotherapeuten ist, dass ich keine Medikamente verabreiche und keine Diagnosen stelle.

Wie sieht so ein Gespräch aus? Bei meinen Gesprächen ist es üblicherweise so, dass die betroffenen Personen 2 bis 3 Sitzungen benötigen, die jeweils etwa eine Stunde dauern. Im ersten Gespräch geht es darum, zu definieren, was die Person erzählen will, und herauszufinden, wo ich sie abholen kann. Ich höre hier ausschliesslich zu und notiere mir die wesentlichen Eckpunkte, Spezialitäten, Feststellungen et cetera. «Wichtigkeiten» eben. Erst in einem zweiten oder dritten Schritt befasse ich mich damit, welche Lösungswege bestehen könnten und welchen wir gemeinsam einschlagen könnten. Der Richtungsentscheid obliegt dem Betroffenen. Ich will hier eine Brücke schaffen, wenn ein Mensch nicht weiterweiss. Dies bedeutet aber ganz klar, dass ich keinen Arztbesuch ersetze.

Wie vertraulich sind die Gespräche? Ich bin wie die Psychotherapeuten, Ärzte, Physiotherapeuten, Theologen et cetera an die Schweigepflicht gebunden. Bei Kindern und Jugendlichen werden so auch die Eltern nicht über den Inhalt der Gespräche informiert. Dies ist aber ganz nach dem Wunsch der betroffenen Person ausgerichtet. Wenn gewünscht ist, dass jemand informiert wird oder ich jemand Bestimmtes beiziehen soll, tue ich dies gerne.