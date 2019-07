Halbzeit für die Musicalkomödie «Ich war noch niemals in New York»: Die Thunerseespiele blicken auf eine erfreuliche erste Hälfte der Spielzeit zurück. «Die Verkaufszahlen sind bis jetzt vergleichbar mit anderen erfolgreichen Produktionen wie etwa mit ‹Cats› oder ‹Aida›», sagt die Medienverantwortliche Silvia Burkhard auf Anfrage. Zum Beispiel: 2017 sahen 62000 Personen «Cats», was bei einer 2400-plätzigen Tribüne einer knapp 90-prozentigen Auslastung entsprach. Die Rekorde – mit fast 100 Prozent – stellten bislang «Titanic» und «Mamma Mia». Für «Ich war noch niemals in New York» erhöhten die Thunerseespiele wegen des vielversprechenden Vorverkaufs die Anzahl Plätze auf 2700.