«Ich schreibe sehr dänisch»

Ihre zierliche, fast feenhafte Erscheinung könnte kaum extremer in Kontrast zu Lisbeth Bruns Büchern stehen: Die bezeichnet sie als «Nordic Noir». Sie schreibt über Themen, die dem Leser schwermütig erscheinen: Über Lügen in Beziehungen etwa, oder über Frauen, die gezwungen sind, ihre Kinder zur Adoption freizugeben. «Düster? Nein. Ich schreibe einfach vom Leben», sagt Brun und lacht. «Wir gehen tiefer ins Dunkle hinein. Dort liegen die Wahrheiten des Lebens und des Menschen», erklärt sie. Mit «wir» meint sie skandinavische Autorinnen und Autoren. Oft sei deren Schreibstil direkt und wenig nostalgisch. «Ich schreibe wohl sehr dänisch», sagt die in Hilterfingen wohnhafte Brun.

Erste Lesung in der Region

Damit meint sie auch die Sprache. Obwohl ihr Deutsch fliessend ist, käme es für sie, die aus Hobro auf Jütland stammt, nicht infrage, in einer anderen als ihrer Muttersprache zu schreiben: «Tiefgehend und vielfältig kann ich mich nur auf Dänisch ausdrücken.»

Lesungen hält sie allerdings auch auf Deutsch: Diesen Freitag zum ersten Mal in der Region, die seit 16 Jahren ihr Zuhause ist. Nach Lesungen bei ihrem Basler Verlag und in verschiedenen deutschen Städten stellt sie nun ihren Roman «Was du verlierst» – zwei von Bruns Werken wurden ins Deutsche übersetzt – im Büchercafé «Das Leseglück» in Steffisburg vor. «Ich habe Regula Tanners Bücherladen über eine Freundin entdeckt und dann direkt eine Spontanbewerbung geschrieben», sagt Brun, die sich als Fünfjährige selber das Lesen beibrachte. «Seither arbeite ich dort einmal wöchentlich.»

Neben dem Schreiben – ernsthaft habe sie damit erst mit 35 Jahren begonnen, sagt die heute 54-Jährige – arbeitete sie erst einige Jahre im norwegischen Oslo und liess sich dort an der Rudolf-Steiner-Schule zur Pädagogin ausbilden. Nach 11 Jahren Norwegen habe sie die kalten und dunklen Winter sattgehabt, erzählt sie. Sie bewarb sich an verschiedenen Orten in der Schweiz und entschied sich – dem See wegen – für das Oberland, unterrichtete in Steffisburg an der Steiner-Schule.

Später ging sie anderen Teilzeitjobs nach. An der Migros-Klubschule unterrichtet Lisbeth Brun heute noch Norwegisch. Heute sei allerdings das Schreiben das Zentrum ihres Lebens, sagt sie. Sie sitzt bereits am nächsten Roman, nachdem Ende Februar ihr elftes Buch in Dänemark erschienen ist.

Der norwegische Schriftsteller Lars Saabye Christensen sagte einst: «Die grössten Erzählungen in der Weltliteratur fangen alle damit an, dass etwas Peinliches passiert ist. Die Aufgabe der Erzählung wird, das Peinliche zu ­reparieren, damit die Menschen sich mit dem Geschehenen versöhnen können.» Davon lasse sie sich inspirieren, sagt Brun. «Meine Bücher beinhalten auch immer Teile meiner selbst oder von Menschen, die mir ihre Geschichten erzählen.»

«Schreiben kann ich überall»

Als die «vielleicht beste Erzählerin Dänemarks» bezeichnete sie einst ein Magazin. Im deutschsprachigen Raum erzeugten Bruns Bücher bisher wenig Resonanz, in ihrem Heimatland dagegen wurde sie für den Literaturpreis «DR Romanprisen» nominiert und erhielt vom Danish Art Council ein mehrjähriges Arbeitslegat.

In ihre Heimat zurückzukehren, könne sie sich vielleicht im Alter vorstellen, sagt Brun. Es spielen dort fast alle ihre Bücher, sie liest täglich dänische Zeitungen, um sich Neuerungen in der Sprache anzueignen. «Aber in der heutigen Zeit, in der Reisen so einfach geworden ist, muss ich mich nicht mehr für einen Ort entscheiden. Und schreiben», fügt Brun an, «schreiben kann ich überall.» (Thuner Tagblatt)