Der Halter des Hundes habe versucht, seinen Hund zu retten und sei ebenfalls ins eiskalte Wasser gesprungen. Nach Angaben der Polizei kehrte er aber rechtzeitig zum Ufer zurück und blieb so unverletzt. Dann habe ein anderer Mann von einem Boot aus versucht, den Vierbeiner aus dem Wasser zu ziehen, so die Augenzeugin weiter. Auch dieser Rettungsversuch misslang, aber immerhin habe er den Hund bist zum Eintreffen der Feuerwehr halten können.

Zwei Einsatzkräften gelang es letztlich, das Tier aus seiner gefährlichen Lage zu befreien. «Sofort wurde der Berner Sennenhund in Wärmedecken gepackt», erzählt die Spaziergängerin. Der Besitzer des Hundes sei vor Erleichterung am Ufer zusammengebrochen. Der Hund wurde zur Erholung in eine Tierklinik gebracht, so die Polizei.