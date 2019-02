Die Stadt Thun ist Stifterin und Mitbegründerin der Hotelfachschule. Der Thuner Gemeinderat stimmte dem Begehren zu. Er spricht von einem «bildungspolitischen Leuchtturm im Berner Oberland», der erhalten und gestärkt werden müsse. Das Darlehen sei ein «gute Investition» in die Hotellerie und in den Tourismus.

Das Stadtparlament befasst sich am 21. März mit dem Geschäft. Im Falle der Zustimmung erwartet die Stadt, dass auch die anderen Stifter mitziehen und sich am Projekt beteiligen. Die beiden anderen Stifter sind der Kanton Bern und der Branchenverband Hotelleriesuisse.

Die Thuner Hotelfachschule besteht seit 33 Jahren. Sie ist eine höhere Fachschule und gilt als Kaderschmiede für Hotellerie und Gastronomie in der Schweiz.

Laborhotel bauen

In einem ersten Schritt will die Hotelfachschule die Wohnmöglichkeiten für die Studierenden sanieren. Mit der Verlegung der Unterkünfte in ein Nebengebäude entsteht die Möglichkeit, am bisherigen Standort ein sogenanntes «Laborhotel» zu bauen. Dabei handelt es sich um ein Hotel, das in die Ausbildung integriert ist und vor allem durch die Studierenden betrieben werden soll.

Der Hotelbranche steht damit künftig ein Labor zur Verfügung, aus dem Erkenntnisse für den Betrieb abgeleitet werden können. Das Hotel soll aber auch finanzielle Mittel generieren. Das Hotel soll bereits 2021 eröffnet werden, um die wegfallenden kantonalen Unterstützungsbeiträge zu kompensieren.

Der Kanton Bern gehört zu den wichtigsten Tourismuskantonen der Schweiz. Namentlich im Berner Oberland spielt er wirtschaftlich eine bedeutende Rolle. Insgesamt trägt der Tourismus im Kanton Bern über 38'000 Vollzeitstellten zur Beschäftigung und 4,7 Milliarden Franken zur Wertschöpfung bei, wie die bernische Volkswirtschaftsdirektion auf ihrer Internetseite schreibt.