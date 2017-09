Hofmanns unerwartete Dusche

Als Zoo- und Zirkustierarzt hat Heini Hofmann (Promotion 55) so einiges erlebt. In der Aula des Oberstufenschulhauses Progymatte erzählte er an der Hauptversammlung der Vereinigung ehemaliger Thuner Prögeler (VTP) am Freitagabend ein paar mehr oder weniger lustige Müsterli.

Am ersten Tag seiner Tätigkeit im Basler Zoo habe er die jungen Störche beringen sollen. Den Rat, einen Besen in den Baum ­hinauf mitzunehmen, habe er in den Wind geschlagen. «Aber oha, als ich mich an den Jungen im Nest zu schaffen machte, griffen mich die Storcheneltern von vorne und von hinten an. Denjenigen vor meinem Gesicht konnte ich grad noch abwehren und machte mich schleunigst an den Abstieg», beschrieb der rüstige Rentner.

Und: Im Aufzuchtgelände hätten alle Truthennen mit ausgebreiteten Flügeln flach am Boden ge­legen. «Ich war etwas ratlos, denn Geflügel war an der Uni kein grosses Thema, und keines der Tiere hatte Fieber», erzählte Hofmann. Etwas hämisch grinsend habe man ihn dann aufgeklärt, dass die Hennen «brütig» seien.

Ein Trampeltierhengst hatte ein Abszess am Fuss, den der Tierarzt öffnen musste. «Das Trampeltier gehört zu den Fluchttieren. Diese entleeren oft den Magen, um besser flüchten zu können. Ich war gerade mit seinem Fuss beschäftigt, als das passierte», erzählte Heini Hofmann und löste damit eine Lachsalve bei den Anwesenden aus.

Er habe eine Woche lang zwei- bis dreimal täglich duschen müssen, um den ekelhaften Gestank loszuwerden. Auch Highlights habe er erleben dürfen. So demonstrierte er, wie das tot geglaubte Makakenäffchen ihm nach einer Nacht im Kühlraum am Morgen schreiend entgegenhüpfte.

Aus dem Verein

Nach einem musikalischen Gruss durch Schülerinnen und Schüler der Oberstufenschule Progy­matte begrüsste VTP-Präsident Guy Pauchard die rund 150 Gäste in französischer Sprache. Für die Verabschiedung der beiden zurücktretenden Vorstandsmitglieder Ulrich Christen und Hansruedi Käppeli sowie die Präsentation der Rechnung stellte er wieder auf Berndeutsch um.

Vom Ertrag von knapp 31'000 Franken wurden knapp 13'000 Franken an Spenden vergeben. Der Aufwandüberschuss von 3867 Franken wurde dem Eigenkapital belastet, welches neu 36'830 Franken beträgt. (Thuner Tagblatt)