Hoffmatte kommt vors Volk

Die vom Gwatt-Schoren-Buchholz-Leist gestartete Unterschriftensammlung dauerte nur eine Woche: In dieser Zeit kamen 1021 Signaturen gegen die Änderung von Zonenplan und Baureglement betreffend das Gebiet Hoffmatte zusammen – «der grösste Teil von Freitag bis Sonntag», sagte Leistpräsident René Feller am Montag bei der Übergabe der Unterschriften an die Stadt.