Der Film von 2005 überzeugte Kritik und Publikum ungebrochen. Und damit war der Erfolg von «Wie im Himmel» eingeläutet. 2016 brachte Konzert Theater Bern das gleichnamige Theaterstück als Schweizer Erstaufführung mit grosser Resonanz auf die Bühne. Im Sommer 2018 war es als Freilichttheater von Laien in Heimenschwand zu sehen. Und jetzt bietet sich die Gelegenheit, ein Profiensemble an der Arbeit zu sehen: Am 9. Januar gastiert das Altonaer Theater Hamburg mit dem Stück bei der Kunstgesellschaft Thun (KGT). Regie führt Axel Schneider, und für die musikalische Leitung zeichnen Igor Zeller und Georg Münzel verantwortlich.