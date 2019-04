Hirschen: Wohnungen statt Hotelzimmer

«Ein Ärgernis»: Diese Worte benutzte der Sigriswiler Gemeinderatspräsident Beat Oppliger (PBS) noch im letzten August, als er von dieser Zeitung auf das ehemalige Hotel Hirschen in Gunten angesprochen wurde. Die 300-jährige Liegenschaft steht seit Jahren leer und verlottert zusehends. Am Donnerstag war jedoch in der Stimme Oppligers keine Spur von Ärger mehr vorhanden, sondern eher von verhaltener Freude und Optimismus – denn nun kommt Bewegung in die Sache.