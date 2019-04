Hinterbühl-Erschliessung wird aufgelegt

Es tut sich wieder was am Hinterbühl in Oberhofen. Zwar sind gegen die Neuauflage des Bauprojekts für drei Wohnhäuser wieder Einsprachen eingegangen, sodass es derzeit einmal mehr überarbeitet werden muss. Trotzdem schickt die Gemeinde jetzt ihr eigenes Projekt für eine neue Erschliessungsstrasse in die öffentliche Auflage, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Nachdem die öffentliche Mitwirkung und die kantonale Vorprüfung erfolgreich durchlaufen wurden, liegen die Pläne ab dem 3. Mai öffentlich auf; während 30 Tagen können Einsprachen und Rechtsverwahrungen bei der Gemeinde eingereicht werden.