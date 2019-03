Der ideelle Wert sei für sie nur schwer bezifferbar. Abhandengekommen war der Frau an einem Tag vor bald einmal fünf Jahren beinahe der gesamte Familienschmuck: Ehe­ringe, Goldketten, Armreifen, Perlen, Taschenuhren und wertvolle Münzen. «Ich habe gehofft, dass ich den Schmuck irgendwann meinen Kindern weitergeben kann», gab die Frau am Donnerstag vor dem Regionalgericht Oberland in Thun weiter zu Protokoll. Die Hoffnung habe sich unterdessen zerschlagen, denn bis zum heutigen Tag ist keines der Schmuckstücke mehr aufgetaucht. Ganz nebenbei: Laut Anklageschrift hatte der Schmuck einen Wert von über 70'000 Franken.

In der Waschküche

Als die Frau bestohlen wurde, befand sie sich gerade in der Waschküche. Ihre Haustür war zu diesem Zeitpunkt unverschlossen. Es war deshalb ein Leichtes, in ihre Wohnung zu gelangen und den Familienschmuck mitgehen zu lassen. «Eigentlich habe ich die Umgebung auch in der Waschküche ganz gut im Blick», sagte die Frau. Sie habe aber an diesem Tag niemanden bemerkt.

Der Diebstahl war auch dadurch begünstigt worden, dass der Hund im Generationenhaus nur zwei Wochen vorher gestorben war. Er hätte ziemlich sicher Alarm geschlagen, sagte die Frau. Unterdessen gehe es ihr gut, führte sie aus. Die erste Zeit nach dem Vorfall sei aber schlimm gewesen. «Ich hatte Mühe damit, zu wissen, dass jemand Fremdes in meiner Wohnung war. Ich musste die Möbel dann umstellen.» Gerne hätte sie der mutmasslichen Diebin ins Gesicht geschaut, sagte sie weiter.

Verfahren dauert Jahre

Doch dazu kam es nicht. Die Angeschuldigte erschien nicht vor Gericht. Sie liess durch ihren amtlichen Verteidiger ausrichten, dass sie krank sei. Damit verzögert sich das Verfahren weiter, denn Gerichtspräsidentin Dorothea Züllig von Allmen vertagte den Prozess, nachdem sie neben der geschädigten Frau noch ein zweites Diebstahlopfer einvernommen hatte. Die erste Straftat, welche der 35-jährigen Angeklagten zur Last gelegt wird, datiert aus dem Mai 2013. Der Polizei ging die Frau erstmals im Mai 2014 ins Netz, wurde dann aber wieder auf freien Fuss gesetzt.

Zwei Monate später sass sie gar eine knappe Woche in Untersuchungshaft. Das mutmassliche Sündenregister umfasst neben Diebstahl auch Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Drohung, Beschimpfung oder Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz.