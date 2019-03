Die Raiffeisenbank Gürbe schliesst mit einem Jahresgewinn von 822300 Franken ab. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem leichten Plus von 0,8 Prozent (siehe Kasten). Im Kerngeschäft, den Hypotheken, konnte die Bank wachsen und um 3,5 Prozent zulegen. Die Kundenausleihungen belaufen sich auf 593,5 Millionen Franken. Gewachsen ist ebenso die Bilanzsumme. Sie ist um 1,8 Prozent gestiegen und wird mit 685,2 Millionen Franken ausgewiesen.

Zugenommen haben weiter die Kundengelder. Mit 559,3 Millionen Franken wuchsen diese um 2,4 Prozent.

Die Raiffeisenbank Gürbe in Zahlen. Zum Vergrössern auf Grafik klicken.

Weniger Genossenschafter

Wie der Verwaltungsratspräsident den 746 in der Gewerbehalle der Peter Holzbau AG anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschaftern weiter ausführte, musste die Bank indes einen Rückgang der Mitglieder um 2,2 Prozent hinnehmen. Aktuell zählt die Bank 9084 Genossenschafter.

«Der Rückgang ist auf Bereinigungen der Bankenbeziehungen zurückzuführen und hat nicht mit den Wirren um Raiffeisen Schweiz zu tun», erläuterte Benjamin Marti gegenüber dieser Zeitung. Das Bereinigen betreffe Mitglieder, welche über längere Zeit keine Beziehung zur Bank gepflegt haben oder ganz einfach weggezogen sind. «Das Thema Mitgliederbeitrag kommt ja in jedem Verein vor», meinte der Verwaltungsratspräsident.

Künftig Urabstimmung?

Einen Ausblick in die Zukunft machte Rolf Bolliger, Vorsitzender der Bankleitung. «Die Marktsituation ist anspruchsvoll», meinte er. Allerdings mache es keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken. «Die Herausforderungen sind neue Lösungen», so Bolliger weiter. Er nannte dabei etwa die Digitalisierung als Stichwort und kündigte an, dass die Genossenschafter an der Generalversammlung 2020 darüber abstimmen können, anstelle der Generalversammlung die Urabstimmung einzuführen.

Das heisst, dass bei einem Ja zur Urabstimmung die Genossenschafterinnen und Genossenschafter den Bankorganen zum Beispiel per Internet die Décharge erteilen würden. Die Bankenverantwortlichen wollen dieses Ansinnen «ganz wertfrei angehen». Und in Sachen Digitalisierung erntete ein Votant an der Versammlung viel Kopfnicken und Applaus, als er meinte, dass es noch viele Leute gebe, die Bargeld am Schalter abholen und ihre Einzahlungen bei der Post erledigen.

Die Generalversammlung entschied schliesslich über das Verwenden des Jahresgewinns. Dabei fliessen 53'500 Franken in die Verzinsung des Genossenschaftskapitals zu 3 Prozent. 768'700 Franken werden den Reserven zugewiesen.