Gutes Wetter und viele Touristen

«Vor Ihnen steht ein glücklicher Leiter der Schifffahrt.» So begrüsste Claude Merlach am Mittwoch die Medienvertreter in der BLS-Werft in Thun. Thema: Zwischenbilanz der Saison 2018. Auf dem Thuner- und dem Brienzersee erzielte die BLS-Schifffahrt ihr bestes Ergebnis seit 2009, als das Unternehmen zusammen mit Coop eine Rabattaktion lancierte und die Schiffe geradezu überrannt wurden. Lässt man diesen Sonderfall weg, handelt es sich um die besten Zahlen seit 2003. Auf Thuner- und Brienzersee waren in diesem Jahr bis 4. November 1,094 Millionen Personen unterwegs, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 12,2 Prozent bedeutet. Auf dem Thunersee betrug die Zunahme 9,3 und auf dem Brienzersee 17,9 Prozent.