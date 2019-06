Guter Abschluss lässt Erizer hoffen

«Tragt euch das Datum schon mal in die Agenda ein», rührte der langjährige Gemeindeschreiber Christian Aeschlimann zünftig die Werbetrommel. Er hat sich in den letzten Monaten auf allerlei Anekdoten aus dem Tal gestürzt und Geschichten übers Eriz zusammengetragen, die in einem Jubiläumsbuch zusammengefasst werden.

Respekt vor 5G-Antennen

Nur in Minne endete der Abend aber nicht. Zuerst richtete Gemeindepräsident Daniel Kropf einen Appell an die Anwesenden. Sie sollten Abfallsünder am Schlafittchen packen oder ihm einen Hinweis geben, dann mache er das.

Er ärgere sich masslos, sagte Kropf, dass Müll einfach aus dem fahrenden Auto entsorgt werde. «Das passt so ganz und gar nicht zu unserem Tal», sagte er. Schliesslich ergriff noch ein Bürger das Wort und äusserte Bedenken im Zusammenhang mit dem geplanten Bau von 5G-Antennen. «Es gibt viele ungeklärte Fragen. Es ist gut, wenn wir die Sache auch im Eriz genau anschauen.»