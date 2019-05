Gut gelaunt gegen Schnee und Regen

Gemischte Gefühle

Dass Thun laut sein kann, bewiesen die Fans bei den Läufen des Zürchers Lucas Huppert. Doch auch ihm gelang kein fehlerfreier Wettkampf; er landete wie im Vorjahr auf Platz 8. Den Sieg holte erstmals der Pole Dawid Godziek, notabene der Einzige, der im Finale ohne Fehler und auf Topniveau durchkam.

Lucas Huppert war indes schon am Freitag der spektakulärste Fahrer des Schweizer Teams in der Teambattle, des notabene mit Abstand grössten Teams am Wochenende, an dem Fahrer aus zwölf Nationen am Start waren. Dass die Lokalmatadoren so zahlreich wie nie zuvor an den Start gingen, ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Organisatoren des Rocket Air in Thun den Nerv nicht nur der Zeit, sondern einer ganzen Generation treffen mit ihrem Anlass.

OK-Chef Jérôme Hunziker zeigte sich am Sonntag insgesamt zufrieden mit der Jubiläumsausgabe des Swatch Rocket Air. «Wir, die Fahrer und das Publikum hatten viel Spass», sagte er, «und wir haben richtig grossen Sport gesehen.»

Sportlich habe sich der Seeding Run am Samstagabend vor dem Finale bewährt, sagte Hunziker. In diesem absolvierten die Fahrer, die nicht durch die Quali mussten, einen Wettkampflauf vor dem Final. Die Zuschauer ohne Finalticket konnten so die Topstars wenigstens einmal in Action zu sehen. Organisatorisch sei namentlich das aufgeräumtere Aussenfeld mit Messebetrieb gut angekommen. Allerdings mahnte Hunziker auch: «Wir haben Sponsoren verloren und werden heuer mit einem Defizit abschliessen. Das zeigt, dass es auch nach 10 Jahren nicht selbstverständlich ist, einen Anlass wie den Rocket Air zu haben.»