Gurzelen zeigt Seftigen die kalte Schulter

145 Ja zu 162 Nein: So lautet das Resultat von Gurzelen bei der Urnenabstimmung am Sonntag zur Frage, ob das Fusionsprojekt mit der Nachbargemeinde Seftigen weitergeführt werden soll. Von 634 Stimmberechtigten in Gurzelen nahmen 311 oder fast die Hälfte an der Urnenabstimmung teil, die in beiden Gemeinden stattfand. Demgegenüber haben die Seftiger Stimmberechtigten mit 456 Ja zu 93 Nein bei einer Beteiligung von gut einem Drittel ihre Bereitschaft zur Fusion mit Gurzelen im Grundsatz deutlich befürwortet.