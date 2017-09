Grundbacher ist neues KGT-Ehrenmitglied

Bei der KGT gibt es einige Veränderungen – so werden die Vortragsreihe und die Kulturreise aus dem Programm genommen. Daher wurden an der Mitgliederversammlung Barbara Huber (Ressort Vorträge) und Susanne Gasser (Ressort Kulturreisen) verabschiedet. Zudem traten Rahel Schneider und Tobias Schropp, die das Resort Bildende Kunst betreut hatten, sowie Regina Wyss als Vertreterin in der inzwischen aufgelösten Regionalen Kulturkonferenz (RKK) zurück. Vereinspräsidentin Sandra Stettler-Pauchard verdankte das grosse Engagement dieser fünf Zurücktre­tenden.

Theaterleitung wechselt

Einen markanten Wechsel im Vorstand gibt es durch den Rücktritt von Beatrice Grundbacher. Durch den ehemaligen Präsidenten und späteren Leiter der Theaterkommission, Claude Jeanneret, kam sie 2004 in den KGT-Vorstand. «Als Gast war ich zum ersten Mal an einer Vorstandssitzung dabei – die gute Ambiance begeisterte mich sofort. Ich spürte: Da arbeitet ein Team zusammen», erzählte die Zurücktretende den 35 Personen an der Mitgliederversammlung. In den 13 Jahren sei in der KGT viel passiert. Für sie sei es eine bereichernde Zeit gewesen und viele von Jeanneret geknüpfte Beziehungen bestünden noch immer und hätten sich zum Teil noch vertieft, führte Grundbacher aus.

Das bestätigte die ehemalige Leiterin der Theaterkommission, Christine Kyburz. Sie habe viele gute Erinnerungen an die Zeit mit Beatrice Grundbacher. Man habe viel gelacht und gefaulenzt, aber auch viel gearbeitet. «Du hast mit deinem Team soziale Verantwortung übernommen. Das gut durchmischte Theaterprogramm war wie ein Früchtebrot: gut ausgewählte Rosinen, etwas Salz, Zucker, Gewürze und ab und zu eine Knacknuss», sagte Kyburz. Für ihr grosses Engagement wurde Beatrice Grund­bacher zum Ehrenmitglied ernannt.

Busin zeigte Freude

Wohlwissend um Grundbachers Vorliebe für Shakespeare über-reichte ihr Svend Peternell, Redaktor des «Berner Oberländers», im Namen der Theaterkommission zum Dank für die konstruktive Zusammenarbeit ein entsprechendes Buch. Präsidentin Sandra Stettler-Pauchard stellte der Versammlung Pirkko Busin als neue Leiterin der Theaterkommission vor, welche ihre Freude, in Thun arbeiten zu dürfen, ausdrückte. Die Theaterwissenschaftlerin hat bereits ein Jahr lang mit Grundbacher zusammengearbeitet und übernimmt nun auch das Theater­sekretariat.

Für Gesprächsstoff sorgte die Anpassung der Statuten. Hans-Peter Kriegel hatte beantragt, gestrichene Angebote nicht wieder in die Statuten aufzunehmen. Nach einigen Diskussionen um die Wortfindung steht im Artikel 2 nun: «Die Gesellschaft fördert und pflegt Kunst und Kultur. Sie organisiert insbesondere Theateraufführungen und kann auch andere kulturelle Anlässe selber gestalten oder mitorganisieren.» Schliesslich wurden die neuen Statuten einstimmig angenommen. Begrüsst wurden von der Versammlung die neunen Abonnementsangebote und die Sonntagsvorstellungen.

www.kgt-thun.ch (Thuner Tagblatt)