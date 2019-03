Rosenberg gab seinen Wechsel am Freitag bekannt. Er wolle «keine Brücken einreissen» und seine Kontakte in die politische Mitte soweit möglich aufrechterhalten. Er habe sich immer «in der Schnittmenge» zwischen den Grünen und den Grünliberalen gesehen, «wobei ich in Thun die Überlappung wohl selber geschaffen haben», schreibt Rosenberg.

Mit seinem Wechsel büssen die Grünliberalen im Thuner Stadtparlament den dritten Sitz wieder ein, den sie im November zugelegt hatten. Sie verfügen damit noch über zwei Parlamentssitze.