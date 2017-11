Grosse Mehrheit steht hinter dem Hallenbad

Weitere Traktanden

Mit einer strategischen Aufgabenplanung leitete der Uetendorfer Gemeinderat Massnahmen ein, um das seit Jahren bestehende strukturelle Defizit zu beheben. 2016 genehmigten die Stimmberechtigten eine Steuererhöhung von 1,48 auf 1,52 Einheiten. Der Mehrertrag beläuft sich auf rund 304'000 Franken. Diese und weitere budgetierte Mehreinnahmen führten dazu, dass das Gesamtergebnis im Voranschlag 2018 bei einem betrieblichen Aufwand von 25,48 Millionen einen Ertragsüberschuss von 324'300 Franken ergibt. Das Budget wurde an der Gemeindeversammlung ohne Diskussion und ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung gutgeheissen.



Zur Kenntnis nehmen mussten die Anwesenden die «Wettervorhersage» von Finanzverwalter Dieter Amstutz zu den Spezialfinanzierungen. Beim Wasser herrsche noch klarer Himmel, beim Abwasser zögen erste Gewitterwolken auf, die eine Gebührenerhöhung anzeigen würden. Regen prognostizierte er bei der Abfallentsorgung: «Hier ist seit Jahren ein Defizit zu verbuchen, im nächsten Jahr müssen wir handeln», so Amstutz. Rosa Wolken sieht der Finanzverwalter dagegen bei der Spezialfinanzierung Feuerwehr. Diese ist mit über einer Million so gut dotiert, dass die Beschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges für 543'700 Franken ohne Probleme daraus finanziert werden kann. Dieses Geschäft wurde ohne Diskussion einstimmig bewilligt. Ohne Fragen genehmigte der Souverän auch die Änderungen im Reglement für das Regionale Führungsorgan (RFO) Stockhorn.