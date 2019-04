Grauer Tag, bunter Umzug

Tagelang haben sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen auf den Schulfest-Umzug vorbereitet. Sie haben sich mit dem Sujet auseinandergesetzt und um die Wette gebastelt, um sich so gut wie möglich zu präsentieren.

Am Sonntag um 14 Uhr startete der Umzug beim Riedernschulhaus. Die Kinder in ihren Kostümen sorgten für willkommene Farbtupfer an diesem grauen und regnerischen Tag.