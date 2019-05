Godziek siegt zum Jubiläum

Aus Schweizer Sicht wiederholte der 18-Jährige Schweizer Überflieger Lucas Huppert aus Niederweningen/ZH seinen achten Rang aus dem Vorjahr.

Zufriedene Organisatoren

Zur Jubiläums-Ausgabe zeigten sich Veranstalter, Fahrer und Publikum in bester Feierlaune. In einer bunt-verspielten Szenerie feierten sie sich und den Sport von Freitagnachmittag bis spät in die Nacht auf Sonntag.

Allerdings: Wohl primär als Folge des schlechten Wetters konnten die Veranstalter etwas weniger Besucher auf dem Gelände begrüssen, als in den Vorjahren – was der Stimmung indes keinen Abbruch tat.