Gewinner und schwächelnde Winnertypen

Feldspieler

Phillip Holm 4,25

Ansprechend waren die Darbietungen des Dänen in der ersten Saisonhälfte alles in allem, in der Champions League gehörte der einzige Ausländer im Team von Martin Rubin zu den stärksten Thunern. Zuletzt fehlte der Rückraumakteur verletzt, nachdem er ab der Winterpause ungenügende Leistungen gezeigt hatte.

Luca Linder 4,75

Der Routinier verletzte sich auch in diesem Herbst. Kurz vor dem Cupfinal meldete sich der Linksflügel zurück und zeigte sich in toller Verfassung.

Gabriel Felder 4,25

Der Linkshänder wurde in der ersten Saisonhälfte primär am rechten Flügel, später vornehmlich im Rückraum eingesetzt. Der Juniorennationalspieler gefiel in der Deckung und mit seiner dynamischen Spielweise; davon, ein Leistungsträger zu sein, ist das Talent noch ein Stück entfernt.

Nicolas Raemy 5,5

Der Luzerner demonstrierte, zu den besten Individualisten der Liga zu gehören. Der Rechtsaufbauer erzielt viele Tore, er besticht durch eine Spielintelligenz, die ihresgleichen sucht, und nimmt als Störenfried auch in der Abwehr einen zentralen Part ein.

Jonas Dähler 4,75

In seiner ersten Saison als Captain überzeugte der Rechtsflügel nicht uneingeschränkt. Er verwarf öfter als in den vergangenen Saisons, als er konstantester Thuner gewesen war, und legte sich eher zu oft mit Gegenspielern an. Die gute Note verdiente er sich vorab mit einer starken Leistung im Cupfinal.