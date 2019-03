Elisabeth Limbach sagt es klar und deutlich: «Wir wussten, dass es ein Risiko war.» Im September 2017 hatte die von Limbach präsidierte Gewa-Stiftung für berufliche Integration mit Hauptsitz in Zollikofen die Angebote der in Schieflage geratenen Stiftung Pluspunkt in Thun und Spiez übernommen (vgl. Kasten). Schon damals sprach Limbach von einem durch das Herz gesteuerten Entscheid. Es sei klar gewesen: «Wir wollten einer wertvollen Aufgabe an Jugendlichen mit einem engagierten Team eine Chance geben.»