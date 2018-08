Gerhard Tschans neues Soloprogramm: «Getönt»

Infobox

Vom Koch zum Kleinkünstler

Gerhard Tschan (1962) wuchs in Thun auf, unterrichtete als Lehrer, und den Sport bezeichnete er stets als sein liebstes Hobby. Er spielte beim FC Thun, unternahm Wanderungen – und mass sich gerne im Extremsport.



Auch engagierte er sich als Politaktivist, kochte ab 1990 in der Genossenschaftsbeiz Alpen­rösli in Thun und ab 1996 in Beizen in Graubünden. Nach einer Clownausbildung im Jahr 1998 tourte Gerhard Tschan auf den Bühnen durch die Schweiz. Seit 2003 ist er freischaffender Kleinkünstler. Heute wohnt er in Steffisburg. Als Einzelkünstler brachte er 1999 mit «Froschtheater» sein erstes Stück auf die Bühne. 2005 ehrte ihn die Stadt Thun mit dem Theaterpreis, 2016 mit dem grossen Kulturpreis.



Ein Unfall im Sustengebiet kostete Gerhard Tschan am 25. Mai 2011 beinahe das ­Leben. Unter seinen Skiern hatte sich der Nassschnee gelöst (wir berichteten). Unverletzt blieb glücklicherweise sein Kopf, doch wegen der übrigen Verletzungen musste er sich mehreren Operationen unterziehen.



Gerhard Tschan moderiert ­Anlässe, tritt mit Tinu Heiniger im Duett und mit Michel Gsell als Duo Schertenlaib & Jegerlehner auf. Dieses wurde 2013 mit dem Salzburger Stier und 2018 mit dem Oltener Cornichons ausgezeichnet.



Eben beendete das Duo seine Trilogie «Päch», «Schwäfu» und «Zunder». Im ­Januar startet es sein viertes Programm – der Titel heisst «Textur» – und tourt damit durch die Schweiz.



Nach der Premiere von ­«Getönt», seinem 7. Solo­programm, am 18. August in Schwyz singt, spielt und tanzt Gerhard Tschan von einer Bühne als Kleinkünstler zur anderen.

