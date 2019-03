Generationenfestival geht in die zweite Runde

Aus dem Verein «und» das Generationentandem, der seit 2012 dafür sorgt, dass Jung und Alt vermehrt miteinander sprechen und gemeinsame Anliegen diskutieren, hat sich ein engagiertes Organisationskomitee (OK) gebildet. Das Team besteht aus der Co-Leitung von Annemarie Voss (73) und Joel Schaad (25) sowie Simon Pfanner, Livia Thurian (24), Ursula Haller (70) und Elias Rüegsegger (24).

Das generationendurchmischte Team widmet sich seit letztem Oktober der Aufgabe, erneut in verschiedensten Formen Menschen aller Generationen auf dem Seefeld-Areal zusammenzubringen. Aktuell arbeitet das OK daran, die Finanzierung sicherzustellen. Die Vorbereitungen für das Programm auf der Bühne, dem Markt und in den Workshops laufen auf Hochtouren.

Jahresringe als Motto

Das Generationenfestival 2019 kommt mit einem neuen Symbol daher: Jahresringe, die aber auch ein bisschen wie ein Fingerabdruck aussehen. «Für mich symbolisieren die Jahresringe das Alter. Aber auch ein grosser Baum war mal jung, und diese Jahresringe sieht man im Kern innen drin», sagt Co-Leiterin Annemarie Voss. Co-Leiter Joel Schaad ergänzt: «Die jüngsten Ringe, die den Saft des Baumes tragen, sind aussen. In der Mitte ist der stützende Kern, es braucht beides, damit der Baum steht.»

Das Festival wird in diesem Jahr zwei Tage dauern. Am Freitagabend locken ein Kulinarikangebot, ein musikalisches Programm und ein Nacht-Flohmarkt auf das Areal des Gymnasiums Thun Seefeld, während es am Samstag neben der Bühne diverse Workshops, Spiele und Überraschungen zu entdecken gibt.

Das Publikum darf sich auf bekannte sowie lokale Künstler(innen) freuen, bei einer «Silent Disco» ohne Lärm tanzen und Videogames oder Aquarellmalen ausprobieren. Die Veröffentlichung des Line-ups folgt ab Mai.

Erneut dürfen die Organisatoren (innen) von «und» das Generationentandem auf die enge Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Thun setzen und das wunderbare Seefeld-Areal nutzen. Schüler und Lehrerpersonen beteiligen sich mit ihren Projekten am Generationenfestival.

www.generationentandem.ch