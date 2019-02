Die Schule zeigte dabei auf, wie sie durch die Neuausrichtung zusätzliche Einnahmen generieren will, um den Weg in die Zukunft zu schaffen. Vorgesehen ist unter anderem ein eigenes «Laborhotel» mit 40 bis 50 Zimmern, das gleichermassen Businessgäste und Touristen ansprechen soll. Es dient einerseits der praxisnahen Ausbildung, andererseits könnten neue Trends und Technologien erprobt werden.

Umbau bereits ab April

Die Neuausrichtung gibt es freilich nicht umsonst. Die Kosten der gesamten Strategie belaufen sich laut dem Stiftungsrat auf rund 11 Millionen Franken. Die Hotelfachschule hat daher den Thuner Gemeinderat vor knapp zwei Monaten um Unterstützung gebeten. Konkret unterbreitete HFT-Direktor Christoph Rohn der Regierung ein Gesuch über ein zinsloses Darlehen in Höhe von einer Million Franken. Dies haben am Freitag sowohl die HFT als auch die Stadt Thun bekannt gegeben. Die Schule beabsichtigt, den Betrag innerhalb von 15 Jahren zurückzuzahlen.

Das Geld will die HFT für den Start ihrer Umstrukturierung einsetzen, die ab April erfolgen soll. «Mit dieser ersten baulichen Massnahme wird bezweckt, die Wohnmöglichkeiten für die Studentinnen und Studenten attraktiver zu gestalten», heisst es in der Mitteilung der Schule.

Das Projekt sieht vor, das 30-jährige Nebengebäude an der Mönchstrasse 35 zu sanieren und in eine Campus-Lodge, also eine Studentenunterkunft, umzubauen. Aus den heute 15 Zimmern und 2 Wohnungen sollen neu 30 Zimmer werden. Dadurch würden künftig alle Studierenden, die auf dem Campus wohnen, im selben Gebäude untergebracht. Dies wiederum würde in zwei anderen Gebäuden Platz für das erwähnte «Laborhotel» schaffen, das ab 2020 realisiert werden soll.

Weiter ist für die Bauetappe 2019 geplant, im Untergeschoss des Hauptgebäudes eine Coworking-Area für Lehrpersonen einzurichten. Der Bereich fördere den «Wissenstransfer zwischen Dozierenden und Mitarbeitenden», steht im Gesuch der HFT.

Lanz will «Zeichen setzen»

Die Stadt bezeichnet die höhere Fachschule, welche vor 33 Jahren gegründet wurde und aktuell rund 250 Studierende sowie 60 Arbeitsplätze umfasst, als «bildungspolitischen Leuchtturm im Berner Oberland». Ohne zukunftsgerichtete Massnahmen sei ihre Existenz mittel- bis langfristig gefährdet. «Als Stifterin und Mitgründerin hat die Stadt Thun für die Hotelfachschule eine besondere Verantwortung. Es braucht ein deutliches Bekenntnis der Standortgemeinde», schreibt die Stadt. Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat deshalb, das Darlehen zu gewähren. Das Geschäft wird voraussichtlich an der nächsten Parlamentssitzung am 21. März behandelt.